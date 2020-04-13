Çubuk'ta araç dezenfeksiyon tüneli açıldı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç dezenfeksiyon tünelini hizmete soktu.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve hizmete aldıkları tünelde ilk olarak toplu taşıma araçların dezenfekte ettiklerini söyledi.

Araçların özel maddelerle tünelde dezenfekte edildiğini aktaran Kılıç, "Burada sadece toplu taşıma araçları değil ambulanslarla ilçeye giriş ve çıkış yapan vatandaşlarımızın özel araçları da dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz." diye konuştu.

İlçede tüm apartman ve evlerde de dezenfektan çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlatan Kılıç, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.