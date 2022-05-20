Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep - Son Dakika
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Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

20.05.2022 16:08

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata tohumlarıyla fide üretimi yapan üretici, yetiştirdiği fidelere ilgiden memnun.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata tohumlarıyla fide üretimi yapan üretici, yetiştirdiği fidelere ilgiden memnun.

İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi'nde hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren ve sertifikalı ata tohumu yetiştiren 62 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide, tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Mirgün Ünal'ın ziraat yüksek mühendisi oğlu Mirzat Ünal, AA muhabirine, hibrit çeşitlere göre ata tohumu ile üretilen fidelere daha çok küçük işletmelerin ve üreticilerin yöneldiğini belirtti.

Bazı müşterilerinin gelip üretim yerini ve üretim şeklini görmek istediğini anlatan Ünal, özellikle bu yıl küçük de olsa herkesin bir dikim yapma çabasında olduğunu ve gelen talepten çok memnun olduklarını kaydetti.

Pandemiyle birlikte üretim şeklinde olduğu gibi tüketim şeklinin de değiştiğini ifade eden Ünal, "Yaklaşık 6 yıldır sertifikalı ata tohumundan organik üretim yapmaktayız. Genel olarak hobi bahçelerinden ve ufak tefek üretim olarak ciddi manada bir talep var. Özellikle bu yıl organik fideye talebin çok olduğuna şahit olduk. Çünkü insanlar sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak herkes hem kendi üretmek istiyor hem de sağlıklı gıda üreterek tüketmek istiyor: " dedi.

Toplam 21 bin metrekarelik bir alanda ürettim yaptıklarını dile getiren Ünal, "Toplam 4 bin metrekarelik kapalı alanda 1,5 milyon çeşitli cinslerde fide üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda ise sebze üretimi yapıyoruz. Ürettiklerimizi de organik pazarlarda ve marketlerde satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep
Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep
Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep
Çubuk'ta ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

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Kaynak: AA

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