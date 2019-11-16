Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Atatürk anısına pedal çevirdiler
Son Dakika Güncel Çubuk'ta Atatürk anısına pedal çevirdiler - Son Dakika

Çubuk'ta Atatürk anısına pedal çevirdiler

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü haftası kapsamında Çubuk'ta iki kişilik bisiklet olarak bilinen "Tandem Bisikletlerle Tanışma" etkinliği düzenledi.

Çubuk'ta Atatürk anısına pedal çevirdiler, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü haftası kapsamında Çubuk'ta iki kişilik bisiklet olarak bilinen "Tandem Bisikletlerle Tanışma" etkinliği düzenledi.


Tandem bisikletlere ilk kez binen görme engelli vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına pedal çevirdiler.


Çubuk sokaklarında tandem turu


Eşpedal Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar kadar 7'den 70'e herkes Çubuk sokaklarında gün boyu pedal çevirdi.


"Gelin farklılıkları birlikte pedallayalım" sloganı ile düzenlenen farkındalık etkinliğine, 5 tandem bisikletin yanı sıra yaklaşık 100 bireysel bisikletli katıldı.


Çubuk Aile Yaşam Merkezi Yöneticisi Fatma Yılmaz, görme engelli vatandaşların ilk kez tandem bisikletlere bindiğini, vatandaşların da bu etkinlik sayesinde kaynaştığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi'ne desteği için teşekkür eden Eşpedal Derneği Ankara Temsilcisi Hüseyin Alkan, "Bizler görme engelliler olarak tandem bisikletlerle bisiklete binebiliyoruz. Birileri bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunun için küçük bir çaba gösterdiğinde kocaman bir kartopu oluyor" dedi.


Etkinliğe katılan 42 yaşındaki Özgün Devrim, "Etkinliğe kızlarımla beraber katıldım. Bisiklet kullanımı ve bununla birlikte bir farkındalığa imza atılması bizi heyecanlandırdı" derken, 11 yaşındaki Tesnim Koşan da, "Engelli abilerimiz vardı. Onların mutlu olduklarını görünce biz daha çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum ve bu tür etkinliklerin devamını istiyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak
Tanesi 200 liradan satılan kazlar, kesilmeye başlandı Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Atatürk anısına pedal çevirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]