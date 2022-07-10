Çubuk'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta bayramlaşma programı düzenlendi

10.07.2022 18:19

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Meclis üyeleri, görevi başındaki güvenlik güçleri, hastane çalışanları, AK Parti ilçe teşkilatını ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Meclis üyeleri, görevi başındaki güvenlik güçleri, hastane çalışanları, AK Parti ilçe teşkilatını ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Demirbaş ve beraberindekiler, görev başındaki personelle bayramlaştı.

Güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Demirbaş, daha sonra Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada kalanların bayramını kutladı.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Demirbaş, "Sizlerle bir araya gelmek bizlere mutluluk veriyor. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sizlerin dualarını almak bizlere güç ve kuvvet veriyor. Bir ihtiyacınız varsa bize her zaman söyleyebilirsiniz." dedi.

Demirbaş, daha sonra Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada görevi başında bulunan sağlık personeli ile bayramlaştı. Hastaları da ziyaret eden Demirbaş, kendilerini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Demirbaş, İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve partililerle bayramlaştı.

Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde huzurlu, kazasız ve sorunsuz bir bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Aldığımız tüm tedbirlerin sonunda çok şükür sorunsuz bir bayramı hep birlikte idrak ettik. İşletmeler tarafından oluşturulan ve ruhsatlandırdığımız 118 noktada kurbanlar randevu usulüne göre kesildi. İşletmelerimiz de vatandaşlarımız da bu programa uyunca hiçbir kargaşa ve trafik yoğunluğu yaşanmadı." diye konuştu.

Programın ardından Demirbaş, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Hisarcık, Çubuk, Güncel, Son Dakika

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