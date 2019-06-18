Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta belediyeden dolandırıcılık uyarısı
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Çubuk'ta belediyeden dolandırıcılık uyarısı

1 saat önce

Çubuk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı dolandırıcıların belediyeden aradıklarını söyleyerek belediye başkanının adını kullanıp yardım toplama girişiminde bulundukları uyarısı yapıldı.

Çubuk'ta belediyeden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Çubuk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı dolandırıcıların belediyeden aradıklarını söyleyerek belediye başkanının adını kullanıp yardım toplama girişiminde bulundukları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, kendisini Çubuk Belediyesinden aradığını söyleyen şüphelinin Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın adını kullanarak, "Kıyafet yardımı kampanyası başlattık. Bunun için para topluyoruz, sizin de bu kampanyaya destek olmanızı bekliyoruz" diyerek özellikle işadamlarından ve esnaflardan para toplandığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Belediyenin böyle bir yardım kampanyası bulunmadığı belirtilen açıklamada kesinlikle bu tür çağrılara itibar edilmemesi ve en kısa sürede polise ihbar edilmesi istendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel
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