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Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın

23.09.2021 07:18

Gelen son dakika haberine göre Çubuk'ta bir iş yerinde yangın Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çubuk'ta bir iş yerinde yangın

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın dün akşam saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Ahi Evran Sanayii sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri uzun süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın
Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın
Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın
Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın

İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Çubuk'ta bir iş yerinde yangın - Son Dakika


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