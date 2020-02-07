Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü - Son Dakika
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Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

42 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü.

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51), polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:55 Kaynak: AA
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