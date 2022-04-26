Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı - Son Dakika
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Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı

26.04.2022 09:29
Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı

Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladıANKARA Ankara'nın Çubuk ilçesinde pandamiyle birlikte hızla artan bisiklet kullanımı son günlerde akaryakıt giderlerinin artmasıyla ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyenler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.

Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı

ANKARA Ankara'nın Çubuk ilçesinde pandamiyle birlikte hızla artan bisiklet kullanımı son günlerde akaryakıt giderlerinin artmasıyla ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyenler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.

Son yıllarda Türkiye ve dünya genelinde bisiklet sadece spor için değil, şehir içi ulaşımda da önemli bir rol üstlenmeye başladı. Çubuk'ta en izole ulaşım araçlarından biri olarak görülen bisiklete pandemiyle birlikte ilgi arttı. Özelliklede son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla birlikte alternatif ulaşım olarak görülen bisikletlere talep yüzde yüz arttı. Baba mesleği bisiklet tamirciliğini ilçede 20 yıldır sürdüren Emre Çoban (38), pandemiyle birlikte hem bisiklet tamirine hem de bisiklet talebine olan ilginin çok fazla arttığını söyledi. Daha önceleri ilkbahar ve yaz aylarında çocuk ve gençlerin bisiklet kullandığını anlatan Çoban, "Şimdi 7'iden 77'iye her yaştan bisiklete olan talep arttı. Ayrıca her mevsim bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı arttı" dedi. Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının kendileri için yeni fırsatlar oluşturduğunu dile getiren Çoban, yaptığı açıklamada, gelen taleplere cevap verebilmek için ilçenin ilk bisiklet galerisini açtıklarını kaydetti.

Taleplerin daha çok kısa mesafede bisiklet uzun mesafede de elektrikli bisiklet veya motosiklet olduğunu anlatan Çoban, bu konuda belediyenin yaptığı bisiklet yollarının da teşvik ettiğini ifade etti. Çoban, şunları söyledi: "Baba mesleğimizi ağabeyim ile birlikte sürdürürüz. Babam emekli olunca işi biz devraldık. Bu yıla kadar sadece tamir işleri yapıyorduk. Talepler çok gelmeye başlayınca Çubuk'ta bir ilki gerçekleştirerek bisiklet galerisini açtık. Müşterilerimiz artık Ankara merkeze gitmeden istedikleri cins ve özellikte bisikletlerini buradan alabilecekler. İşimizi bir üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanda ulaşım ve spor için bisiklet kullanmayı tercih edenlerin sayısı yüzde yüz arttı."

Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı
Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı

YORUMLAR
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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta bisiklet kullanımı arttı: İlçenin ilk bisiklet galerisi açılmaya başladı - Son Dakika


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