Çubuk'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklar, Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla "Covid-19 Savar" adı verilen basınçlı sistemle dezenfekte edildi.

Çubuk Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı alınan tedbirler kapsamında, hastaneler, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri, vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimleri ile cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

Mamak Belediyesi'nde geliştirilen "Covid-19 Savar" adlı araçların da kullanıldığı çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel, virüsün yayılmasını engellemek adına belediyenin tüm birimleriyle seferber olduklarını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan tüm ekibe teşekkür eden Demirel, "İlçe genelinde rutin gerçekleştirilen temizlik işlemelerinin yanı sıra kuru buharla dezenfekte uygulaması yapılmaktadır. İlçemizdeki virüs yok olana kadar çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.