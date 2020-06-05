Çubuk'ta camilerde tek kullanımlık seccade dağıtıldı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki camide temizlik çalışması ve dezenfeksiyon işlemi yaparken, tek kullanımlık seccade dağıttı.

İlçe genelinde ibadete açılacak bazı camilerde Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dezenfektanlı yüzey temizleyiciler ve basınçlı yıkama araçları ile temizlik yaparken, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak alanlar, huzurevleri, okullar ve toplu taşıma araçlarında günlük dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdi.

İlçe genelinde tek kullanımlık 2 bin seccade dağıttıklarını aktaran Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "İlçemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun bir çalıma sürdürüyoruz. Bu kapsamda camilerimizin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda da çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade dağıttık." ifadelerini kullandı.