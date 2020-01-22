Çubuk'ta çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çubuk ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, ekiplerce kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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