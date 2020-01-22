Çubuk'ta çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

6 saat önce

Çubuk ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, ekiplerce kurtarıldı.

Çubuk'ta çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı, System.String[]

Çubuk ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, ekiplerce kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu köpek bulunduğu yerden indirildi.

Köpeğin veteriner kontrolünden sonra Çubuk Belediyesi Doğal Yaşam Barınağı'na götürüleceği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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