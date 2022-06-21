Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı

21.06.2022 15:12
Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında evlerindeki atık yağları toplayan ana okulu öğrencileri, bunları geri dönüşüme kazandırdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında evlerindeki atık yağları toplayan ana okulu öğrencileri, bunları geri dönüşüme kazandırdı.

Çubuk Nezahat Onbaşı Anaokulu öğrencilerinin topladığı 50 kilogram atık yağ, Çubuk Belediyesi temizlik işleri ekiplerine teslim edildi.

Okul Müdürü Aydın Köseoğlu, minik öğrencilerin eğitimin yanında sosyal sorumluluk projelerinde de yer almasını önemsediklerini belirtti.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş ise "Çocuklarımız, atık yağların lavaboya ya da çöpe değil toplama merkezine gitmesi ve dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlamasını bu yaşta öğrenmiş oluyorlar. Yapılan bu uygulamayla aynı şekilde aileler de bu farkındalıktan yararlanıyor." diye konuştu.

Karakuş, öğrencilere bu duyarlı davranışlarından dolayı ödül verdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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