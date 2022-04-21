Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu

21.04.2022 18:28

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çocuklar, TBMM'nin açılışı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çocuklar, TBMM'nin açılışı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikti.

Çubuk Belediyesince Çubuk Çayı Vadisi'nde oluşturulan çocuk ormanında düzenlenen etkinliğe, farklı okullardan 102 çocuk katıldı.

Çocuklar, 102 karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Öğrenciler, fidan dikiminin ardından uzman eğitmenler eşliğinde ata bindi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın öncülüğünde doğayı, ormanı, ağacı, hayvanı, hayatı seven yarınlar yetişmek önceliğimiz. Bizlere bugünleri yaşatan ve çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hilmi Karaot da "Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmak adına böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Öğrencilerden Tuana Ece Kayışkan ise doğayı yeşillendirmenin ve ona sahip çıkmanın çok güzel bir şey olduğunu vurguladı.

Programa, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu
Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu
Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu
Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu

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Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta çocuklar 23 Nisan'a özel 102 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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