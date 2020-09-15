Son dakika! Çubuk'ta çocuklar için jimnastik kursu açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde çocuklar için jimnastik kursu açtı.

Çubuk Belediyesi tarafından kurulan ve ilçedeki gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalar yürüten Engelsiz Spor Kulübü, jimnastik branşında da faaliyetine başladı. Kovid-19 tedbirlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı kursa ilk olarak 3-6 yaş aralığındaki çocuklar kabul ediliyor.

Kendisini beden eğitimi öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Engelsiz Spor Kulübü Jimnastik antrenörü Hacer Sıla Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yetenekli çocuklar keşfetmek istediğini belirtti.

Çoban, şunları söyledi:

"Ben spor aşkıyla doğmuşum. Çocukken hoplamayı, zıplamayı bir yerlere kaçıp tırmanmayı çok seviyordum. Babam da öğretmendi. Bana, 'evde değil, dışarıda hopla zıpla' derdi. Ancak spora yatkınlığımı beden eğitimi öğretmenim keşfetti. Şimdi görev bana düşüyor."

Kurs kayıtlarının devam ettiğini öğrenci sayısına göre antrenman saatleri oluşturacaklarını vurgulayan Çoban, "Şu an 30 öğrencimiz var. Her antrenmanda pandemi nedeniyle 10 öğrencimizi çalıştırıyoruz. İlk etapta 3-6 yaş gruplarına yönelik ders vermekteyiz." dedi.