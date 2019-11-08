Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta "çöp ekspres" uygulaması başlatıldı
Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'çöp ekspres' uygulaması başlatıldı

Çubuk'ta "çöp ekspres" uygulaması başlatıldı

8 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "çöp ekspres" uygulaması başlatıldı.

Çubuk'ta

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "çöp ekspres" uygulaması başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının daha hızlı ve pratik yürütülmesi için ilçe merkezinde çöp ekspres hizmeti vermeye başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla başlatılan uygulamada, ilçe merkezinde gün boyu gelen istek ve önerilere anında müdahale eden çöp ekspres, cadde, sokak ve kaldırımlarda sonradan atılan veya biriken çöpleri topluyor.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye tarafından Çubuk halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp ekspres uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Çöp taksinin gün içerisinde, ilçe merkezinde Temizlik İşleri'nin 0312 837 76 06 numarası ile Ak Masa'nın 0312 837 14 44 çağrı merkezlerine gelen talep doğrultusunda biriken çöpleri topladığı bildirildi.

Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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