Çubuk'ta "Cumhuriyetin Anneleri İstiklal Marşı'nı Okuyor" yarışması düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Cumhuriyetin Anneleri İstiklal Marşı'nı Okuyor" yarışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda, yarışmada finale kalan 7 yarışmacıdan ilk 3'e girenlerin belirlenmesi için program düzenlendi.

Programa, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, okul müdürleri, ilköğretim öğrencileri ve aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşlan okul müdürü Ali Bodur, İstiklal Marşı'nın önemine işaret ederek, "İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'mızı coşkuyla söylemek, ülkemize sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı'mızı vakur bir şekilde okumak, bağımsızlığımızı sahip çıkmaktır." dedi.

Edebiyat ve müzik öğretmenlerinden oluşan jüri ve seyircilerin önünde tek tek sahneye çıkan anneler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını müzik eşliğinde ezbere okuyarak dereceye girebilmek için adeta ter döktü.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Sema Demirtan birinci, Birsen Çalı ikinci ve Bedriye Çelik üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Kantar tarafından verildi.

Yarışmaya katılan diğer velilere ve jüri üyelerine ise plaket sunuldu.

Törende konuşan Kaymakam Keleş, İstiklal Marşı'nı ezberleyen ve medeni cesaret göstererek yarışmaya katılan herkesin, kendileri nezdinde birinci olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'mızın, şehitlerimizin, devletimizin onurunun sembolü olan İstiklal Marşı'nı bu kadar güzel okuyan değerli velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Böyle medeni cesaretle güzel jestlerle mimiklerle çok güzel bir sunum sergilediler. Bu yarışmanın birincisi yok, böyle güzel okuyan bütün yarışmacılarımız bu yarışmanın birincisi." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren yarışmacılar, böyle anlamlı bir yarışmada ödül almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.