Çubuk'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı günden itibaren ekiplerin, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını düzenli olarak dezenfekte ettiğini kaydetti.

Demirbaş, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren sıkı bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Bu anlamda gerçekten çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere günlük binlerce araç dezenfekte edildi ve edilmeye de devam ediliyor. İbadethaneler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanları dezenfekte ediyoruz. Üretimin durmaması için ilçemizdeki fabrika ve küçük sanayi alanlarının dezenfektesini de çok önemsedik."