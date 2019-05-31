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Çubuk'ta "Dilin Kadarsın" Projesi

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Dilin Kadarsın" projesi çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı kültür ve sanat dergilerinin 10'uncu sayılarının tanıtımı yapıldı.

Çubuk'ta
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Dilin Kadarsın" projesi çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı kültür ve sanat dergilerinin 10'uncu sayılarının tanıtımı yapıldı.
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında hazırlanan 42 ayrı kültür ve sanat dergisinin onuncu sayılarının yayımlanması dolayısıyla toplantı düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Öğretmen Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Mustafa Erdal, ilçe genelinde dağıtılan dergilerin onuncu sayısının yayımlanmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Dergilerin ilk günden bugüne yayınlanma aşamalarını anlatan Erdal, proje kapsamında geleceğin teminatı çocukları vatanını, milletini seven, sorgulayıcı ve kendini ifade edebilen gençler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Çok sayıda öğrencinin yazar olma yolunda ilerlediğine değinen Erdal, kendilerine destek olarak projeye bugüne kadar katkı sunanlara da ayrı ayrı teşekkür etti.
Minik yazarların eserlerini tanıttığı ve kaleme aldığı makale ve şiirlerini okuduğu toplantıda Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerinden oluşan orkestra gurubu da mini konser verdi.
Konuşmaların ardından yazar Dr. Canan Olpak, "Okuma Halleri" isimli yazarlık ve düşünme konusunda konferans verdi.
Katılımcılara dergilerin dağıtıldığı programın sonunda öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi de gezildi.
Programa Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:34 Kaynak: AA
Ankara, Çubuk, Güncel
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