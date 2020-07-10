Çubuk'ta düğün salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Çubuk ilçesinde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düğün, nikah ve toplantı salonları dezenfekte edildi.

Çubuk Belediyesi normalleşme sürecinde kontrollü olarak hizmet veren düğün, nikah ve toplantı salonlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri kontrol ederken, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de özel solüsyonlu dezenfektanlar ile düğün salonlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Belediye olarak, halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Özellikle vatandaşların toplu halde bulundukları ortamlarda dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan ricamız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bilgilendirmelerine, yetkililerce önerilen kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık konularına uymalarıdır. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Bizler devletimizi tüm ilgili kurumları gibi 24 saat halkımızın sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde davranarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu süreçleri de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum."