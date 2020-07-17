Çubuk'ta düğünlerde "bayrak dikme geleneği" sürdürülüyor - Son Dakika

Çubuk'ta düğünlerde "bayrak dikme geleneği" sürdürülüyor

Çubuk ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen, düğünün başladığını ilan eden düğün evine bayrak dikme geleneği, pandemi döneminde az katılımla da olsa devam ediyor.

Çubuk ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen, düğünün başladığını ilan eden düğün evine bayrak dikme geleneği, pandemi döneminde az katılımla da olsa devam ediyor.

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Geleneğe göre, bayrak dikme, önce mahalle veya köyde düğün sahibi ailenin üyelerinin öncülüğünde cami cemaati ve akrabalar vakit namazının ardından toplanılıyor ve imam eşliğinde tekbirlerle düğün evinin önüne gelerek burada dua ediyor.

Dua ile düğün evinin en yüksek yerine damat tarafından bayrak dikiliyor. Ayrıca dev bir Türk bayrağı da evin ön yüzüne asılıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Uçar da oğlu Ramazan Uçar'ın düğününde dedelerinden gördüğü bu bayrak asma geleneğini devam ettirdi.

Muzaffer Uçar, gazetecilere, az sayıda katılımcıyla da olsa bu önemli geleneği yaşatmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bayrak asta töreni atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir adet ve bunu elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Düğünden önce yapılan bu gelenekle komşularımız ve yakınlarımızın katılımıyla damat tarafından bayrak evin en yüksek noktasına dikilir. Böylelikle bu evde düğün olduğunu ve tüm dostlara kapının açık olduğunun mesajı verilir. Bayrak asmanın ardından da katılan herkese yemek ikram edilir. Kovid-19 nedeniyle maskemizi, mesafemizi ve tüm kurallara uyarak geleneğimizi sürdürmeye çalıştık."

Gelin alamaya giden düğün alayında da bayrağın taşındığını hatırlatan damat Ramazan Uçar ise "Bizim geleneğimizde bayrağın önemi ve değeri çok fazladır. Bu güzel geleneğimizin unutulmaması adına kendi düğünümde de bu geleneği yaşatmak istedim. Biz geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz, inşallah çocuklarımız da bu geleneği sürdürür." diye konuştu.

Asılan bayrakla düğünün başladığının ilan edildiğini anlatan Uçar, "Bu adeti yaşatmak için bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, bu merasimimize katılan hısım akraba ve dostlarımız ile hocalarıma teşekkür ederim." dedi.

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta düğünlerde 'bayrak dikme geleneği' sürdürülüyor - Son Dakika
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