Çubuk'ta eczacılardan yüksek fiyatlara tepki - Son Dakika
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Çubuk'ta eczacılardan yüksek fiyatlara tepki

7 saat önce

Çubuk ilçesinde koronavirüs bahane edilerek bazı ürünlerin yüksek fiyatla satılmasına tepki gösterildi.

Çubuk ilçesinde koronavirüs bahane edilerek bazı ürünlerin yüksek fiyatla satılmasına tepki gösterildi.

Eczacı Tunahan Zengin, yaptığı açıklamada, koronavirüs çıkmadan önce satılamayan ürünlerin, şimdi yüksek fiyatlarla piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların özellikle maske, el dezenfektanlarına ve takviye vitaminlere yöneldiğine işaret eden Zengin, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle vatandaşların paniklerinden faydalanarak ihtiyaç olan bu ürünleri yüksek fiyatlardan satan fırsatçılar koronavirüsten çok daha fazla tehlikelidir. Biz eczacı ve sağlık personelleri olarak bize gelen tüm dezenfekte ürünlerini, maske, eldiven ve kolonya gibi ürünleri geliş fiyatına kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza satışa sunacağız."

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Zengin ise vatandaşların maske ve dezenfekte ürünleri alırken üzerindeki bilgilere mutlaka bakmaları uyarısında bulundu.

Zengin, "Hangi maskeler ve dezenfekteler bu virüslere karşı koruyor, onu bilmek gerekiyor. Bazı firmalar özellikle kolonya ve dezenfekte ürünlerinde alkol ürünlerini düşürerek piyasaya sunduğunu görüyoruz. Kullanacağımız bütün ürünlerin en az yüzde 60 alkol oranı olması gerekiyor." dedi.

Çubuk'ta eczacılardan yüksek fiyatlara tepki

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:23 Kaynak: AA
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