Çubuk'ta eğitime destek için kampanya - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, televizyon, bilgisayar veya tableti olmayan çocukların uzaktan eğitimlerini yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde televizyon, bilgisayar ya da tableti olmaması nedeniyle EBA ve EBA TV üzerinden yapılan öğretim faaliyetlerine katılamayan öğrenciler için "Eğitime sen de destek ol, çocukların yüzü gülsün" kampanyası ile öğrencilerin ikametine en yakın okulların bilgisayar laboratuvarını uzaktan eğitimlerinde kullanabilmesi için çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, uzaktan eğitimlerden ilçelerindeki her öğrencinin faydalanması amacıyla tablet ve bilgisayar bağışı kampanyası başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Çocukları geleceğe hazırlamak adına herkesi kampanyaya desteğe davet eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu kampanya ile hayırsever, sivil toplum kuruluşları ve ilçemiz genelindeki resmi, özel, kurum ve kuruluşlardan bağışlanacak yeni veya kullanılmayan, çalışır durumdaki tablet ve bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmasını amaçlamaktayız. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız, tablet veya bilgisayarları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün EBA destek bölümüne teslim edebilecekler. Ayrıca tüm vatandaşlarımız kampanya hakkında 0312 837 00 47/ 128 numaralı telefondan bize ulaşarak bilgi alabilirler."

Kılıç, ilçede tüm imkanları tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmeleri için seferber ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda 10 lisemizi, 13 ortaokulumuzu, 15 ilkokulumuzu, 2 anaokulumuzu ve 3 diğer kurumumuzu EBA destek noktası haline getirdik. Buralardaki televizyon, bilgisayar ve internet imkanlarından evinde bu imkanı olmayan öğrencilerimiz Kovid-19 tedbirlerine uyarak yararlanabilecekler." diye konuştu.