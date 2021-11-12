Çubuk'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Çubuk ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde yapılan denetimde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren güvenlik görevlilerini ziyaret ederek denetimlere katılan Kaymakam Adem Keleş, durdurdukları araçlardaki vatandaşlara tek tek emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Keleş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygulamadaki amacın trafikte seyahat ederken emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi olduğunu ifade eden Keleş, "Emniyet kemerinin takılı olmaması durumunda maalesef ki can kayıpları olabiliyor. Bilindiği gibi yaralamalı trafik kazalarında yüzde 60 oranında, ölümlü trafik kazalarda ise yüzde 40 oranında azaltıyor. Telafisi mümkün olmayan can kayıplarının engellenmesi için emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım." dedi.

Denetime Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel ve güvenlik görevlileri katıldı.