Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta en çok fidan dikenlere ödül verildi
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Çubuk'ta en çok fidan dikenlere ödül verildi

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde en çok fidan diken okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

Çubuk'ta en çok fidan dikenlere ödül verildi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde en çok fidan diken okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından Kızılay Düğün ve Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, geçen ay Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde ağaçlandırma alanına yaklaşık bin 500 fidan diken Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine ödül verildi.

Türk Kızlayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, her zaman sosyal faaliyetlerin içerisinde olduklarını ve olmaya davam edeceklerini belirtti.

Ankara Hanımelleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu da Türk Kızılayı ile özverili bir şekilde bu ülkenin ve dünyanın geleceği için fidan diken öğrencileri ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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