Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı

11.05.2022 17:37
Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı

Çubuk'ta Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çubuk'ta Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde bir program düzenlendi.

Programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, aileler ve engelli öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Abdullah Bulut, Çubuk'ta engelliler için güzel çalışmaların yapıldığını anlatarak, "Engellilerimiz okulumuza ücretsiz olarak taşınmakta ve öğle yemekleri de ücretsiz karşılanmaktadır. Bu özel çocuklarımızın tedavi ve eğitimleri geçmişte olduğu gibi günümüzde bizler için oldukça önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından rehber öğretmen Mehtap Aydos'un sunumunu yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler sıra gecesi, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerden Zeynep Gül Koyuncu'nun "Anne" şiiri duygulandırdı.

Programda kısa film yarışmasında dereceye giren Güner Demirtaş, Nazlı Şahin, Nisanur Gökboğa, Ebrar Tuana Kılavuz ve Yücel Can'a ödülleri Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından verildi.

Açılan sergide ise engelli öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları el işi eserleri sergiledi.

Program Mamak Belediyesinin Mehter Takımının gösterileriyle sona erdi.

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması Aliağa'da onlarca kişi Engelliler Haftasında farkındalık için yürüdü Aliağa'da onlarca kişi Engelliler Haftasında farkındalık için yürüdü

Engelliler Haftası, Engelli, Çubuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement