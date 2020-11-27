Çubuk'ta engelsiz spor antrenörlerine sürpriz kutlama - Son Dakika

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri için sürpriz kutlama programı düzenlendi.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç, dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemiye rağmen ilçede gençleri spora teşvik etmek amacıyla gönüllü olarak hiç durmadan çeşitli çalışmalar sürdüren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörlerine sürpriz kutlama yaparak teşekkür etti.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Salon'unda gerçekleştirilen antrenman öncesinde pasta ve hediyelerle antrenörleri karşılayan Olmuş ve Kılıç, antrenörlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Her şeye rağmen gönüllü çalışmanın önemine işaret eden Olmuş, "Yaklaşık bir yıldan bu tarafa hocalarımız kendilerine görev addettikleri bu yolda mücadele ediyorlar. Özellikle engelli çocuklarımızı evlerden çıkartarak, tek tek ilgilenerek spora yönlendirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bugün binlerce çocuğumuz sporla hayat buluyor. Bu hocalarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadık ve onların geçte olsa gününü kutlamak istedik. Biz ilçe yöneticileri ve halkı olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyük bir özveriyle çalışan tüm antrenörlere teşekkür ettiğini dile getiren Kılıç ise "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı sporla geleceğe hazırlıyorsunuz. Pandemi dönemi yaşanmasıydı bu kadronun çok büyük başarılara imza atacağından hiç şüphem yok. Yaşanan pandemiye rağmen hiç durmadan bire bir eğitimleri devam ettirdiler. Gerçekten taktir edilecek bir çalışma." diye konuştu.

Antrenörleri adına kendilerine verilen desteklere ve kutlamaya teşekkür eden Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de "Başkanlarımızın bu nazik davranışlarından dolayı ben ve arkadaşlarım büyük bir gurur duyduk. Bizi çok mutlu ettiniz. Bu destekler hiçbir zaman karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.