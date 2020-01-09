Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor - Son Dakika

Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere, esnaf yem bırakıyor.

Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere, esnaf yem bırakıyor.

Esnaflardan Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Atatürk Parkı'na, bölgedeki diğer esnaflarla yem bıraktıklarını anlattı.

Bunun Çubuk esnafının bir geleneği olduğunu kaydeden Deniz, "Burada güvercinler kış döneminde kesinlikle aç kalmazlar. Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan esnaflarımız ilk işleri aç kalan güvercinleri yemlemektir. Bu yemleme öğlen ve akşamda sırayla tüm esnaflarımız devam ettirir. Güvercinler de buna alıştı. Artık her sabah parka yüzlerce güvercin konar ve esnafların gelmesini bekler. Biz bunu babalarımızdan dedelerimizden gördük. Bizden sonraki nesiller de inşallah bu şekilde güvercinleri beslemeye devam ederler." diye konuştu.

Çubuk sakinlerinden Şükriye Avcı da esnafların güvercinlere sahip çıkmasına çok sevindiklerini ifade ederek, "Bu güvercinler, Çubuk'un simgesi oldu. Herkes elinden geldiğince besliyor. Bunları beslemek çok güzel bir duygu. Herkesin bu duyguyu paylaşmasını isterim." dedi.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu
Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
16:43 MASKİ'nin "Tehditlere Dur De!" Projesine ZEKA'dan Destek - Son Dakika
16:42 Karabük'te Hayati İnanç'tan "Can Veren Pervaneler" konferansı - Son Dakika
16:41 Konya oğlunu 15 yıldır kayıp olarak ararken öldürüldüğünü öğrenen anne 'sağ beklerken, kemikleri... - Son Dakika
16:37 Belediye Başkanı Kılınç'tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
16:37 Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]