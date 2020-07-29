Çubuk'ta ev sahibini darbedip oğlunu bıçakaladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev sahibini darbedip oğlunu bıçakla yaraladığı öne sürülen Suriye uyruklu zanlı, tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan Suriye uyruklu A.U, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. A.U, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Tartışmanın evde yalnız yaşayan A.U'nun elektrik ve su faturalarını ödemediği gerekçesiyle çıktığı öğrenildi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan A.U. ile Mustafa Dönmez arasında tartışma çıkmış, A.U, Dönmez'i sopayla, Dönmez'in oğlu Fatih Dönmez'i de bıçakla yaralamıştı. Zanlı, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanmıştı.