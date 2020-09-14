Çubuk'ta ev yangını - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülparpı Mahallesi Yazır yolu üzerinde, Abdullah Atalay'a ait evin bahçesinde kuru otları tutuşturmak için yakılan ateş kısa sürede büyüdü.
Alevlerin tek katlı eve sıçraması üzerine çıkan yangına ilk müdahalede bulunan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:49 - Kaynak: AA
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