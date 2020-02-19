Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı - Son Dakika

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı

26 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:01 Kaynak: AA
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