Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı - Son Dakika

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Abdullah T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Abdullah T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T. (38) tutuklandı.

Şükran T'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şükran T'nin cenazesinin ilçeye bağlı Gümüşyayla Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildiği öğrenildi.

Ankara, Polis, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek
1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 04:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]