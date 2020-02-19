Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Abdullah T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T. (38) tutuklandı.

Şükran T'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şükran T'nin cenazesinin ilçeye bağlı Gümüşyayla Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildiği öğrenildi.