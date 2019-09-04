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Çubuk'ta festival hazırlıkları

5 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yarın başlayacak 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde stant açacak vatandaşlara hijyen, satış, usul ve esaslar hakkında bilgi verildi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yarın başlayacak 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde stant açacak vatandaşlara hijyen, satış, usul ve esaslar hakkında bilgi verildi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, festivalin ilçe için çok önemli olduğunu ve etkinliğin adına leke düşürecek hiçbir şeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Geçen yıllarda festivale katılan ve denetimlerde ihtar alan esnafa bu yıl stant vermediklerini belirten Kılıç, "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla bu yılki festivalimizde hem denetimleri artıracağız hem de ödüllendirme ve cezalandırma yöntemini devreye sokacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ünal Ayten tarafından, uyulması gereken kurallar ile hijyen, satış, usul ve esaslar hakkında bilgi verildi.

Toplantının sonunda ise stantlarda satışa sunulacak ürünlerin fiyatları esnafa tebliğ edildi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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