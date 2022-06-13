Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

13.06.2022 10:13

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan tüp depolama alanından bir iş yerine ait 25 forklift tüpü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen ve takibe alınan Y.A. ve Ö.G. tüplerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.A. tutuklandı, Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 tüp iş yeri sahibine teslim edildi.

Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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