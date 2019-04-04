Çubuk'ta Geçersiz Oylar Yeniden Sayıldı

Çubuk ilçesinde AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucu geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Çubuk ilçesinde AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucu geçersiz oylar yeniden sayıldı.



İlçe Seçim Kurulunca 114 sandıkta tespit edilen geçersiz oyların sayım işlemi sona erdi.



Buna göre, AK Parti'nin 35 oyu artarken, CHP'nin 3, Saadet Partisi'nin 5, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 1, Vatan Partisi'nin 1 ve seçimlerde bağımsız aday olan Mehmet Hoşoğlu'nun 1 oyu arttı.

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