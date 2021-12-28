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Çubuk'ta Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Çubuk'ta Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı

28.12.2021 12:25
Çubuk'ta Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı.

İnşaat çalışmalarına 2018 yılında başlanılan ve Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 bin 104 metrekarelik alanda yapılan Çubuk Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı. Toplam bin 488 metrekare kapalı alana sahip Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonu, bilgisayar laboratuvarı, robotik kodlama, kafeterya, akıl ve zeka oyunları, maket ve hobi sınıfları gibi birçok derslik ile oyun alanlarından oluşuyor.

Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede büyük eksikliği hissedilen Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerine bugünden itibaren başladığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlerin en iyi şekilde gençlik merkezlerinden faydalanmasını taksiye eden Demirbaş, Çubuk Gençlik Merkezi'nin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seyda Topal ise Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlere yönelik bilgilendirmeler ve anketler yaptıklarını belirterek, gençlerin bu hizmetlerden yaralanabilmesi için yapacağı tek şeyin merkeze üye olmak olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük gayretleriyle merkezin faaliyete geçtiğini anlatan Topal," Çocuk ve gençlerimizin ücretsiz faydalanacağı merkezde geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, langırt, zeka oyunları gibi bir çok alanda kurslar vereceğiz. Burada gönüllü faaliyetlerimiz de olacak. Ben tüm gençlerimizi ve velilerini kahve içmeye merkezimize bekliyorum. Merkezimizde 8 sınıfımız, çok amaçlı salonumuz ve voleybol, basketbol, hentbol gibi hem bireysel hem takım sporlarının yapıldığı alanlarımız var. Merkezimizde 8 ile 29 yaş arasındaki gençlerimize hizmet vereceğiz. Burada sporun yanı sıra el sanatları, bilgisayar kursları da vereceğiz." diye konuştu.

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Hisarcık, gençlik, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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