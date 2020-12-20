Çubuk'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu - Son Dakika

Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizlik hakim oldu.

İşlek caddelerde tedbir alan polisler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

İlçenin işlek caddeleri Atatürk, Cengiz Topel, Sanayi, Kıbrıs caddeleri ile Ankara, Adnan Menderes ve Şeyh Şamil bulvarları hafta sonu boş kaldı.

İlçede sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.