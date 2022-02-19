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Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

19.02.2022 09:37
Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. ile "silahlı terör örgütüne FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

Uyuşturucu, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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