Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı

30.12.2020 14:17
Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı, System.String[]

Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesince restore edilen Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesince restore edilen Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Kültür ve Turizm Ankara İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun imza attığı protokolle, 650 metrekarelik kapalı alana sahip 3 katlı konak, kütüphane yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.

Belediye binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, hazırlanan proje ile ilçelerine yakışan bir kütüphane yapılacağını belirtti.

İlçede öğrenci mevcudunun 35 bine yaklaştığını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Artık eski kütüphane talebi karşılamıyordu. İlçemizin ihtiyacını Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüze ilettik. Sağ olsunlar bu talebimizi olumlu karşıladılar. Yeni restorasyonu yapılan tarihi Hamdi Ağalar Konağı'na tefrişatı yapılarak, 24 saat açık kütüphane yapmayı planlıyoruz. Bugün de protokolümüzü imzaladık. Tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz bu hizmetten faydalanacaklar. İlçemize yakışan bu bina 7 gün 24 saat açık olacak. Burada herkes kitap okumanın keyfini yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde hayırlı olsun."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, "Çubuk'taki ilçe halk kütüphanesini yenilemek için bir çalışma yürütüyorduk. Çubuk Belediyesinin bize tahsis etmiş olduğu konağa Çubuk İlçe Halk Kütüphanemizi taşıyacağız. Çubuk ilçesinin büyüklüğüne, tarihine, kültürüne, geçmişine yakışan bir binaya kütüphane açılacak. Projesi hazır ve yakın bir zamanda çalışmalar başlayacak." dedi.

Protokol töreninde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile belediye başkan yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç hazır bulundu.

Protokol, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Babasının evleneceği yabancı uyruklu kadını boğazını keserek öldüren sanığa mahkeme acımadı Babasının evleneceği yabancı uyruklu kadını boğazını keserek öldüren sanığa mahkeme acımadı         
14:10
CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı         
13:59
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu         
13:44
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak         
13:07
Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde         
12:52
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık         
11:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei