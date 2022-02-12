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Çubuk'ta "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisine yoğun ilgi oldu - Son Dakika

Çubuk'ta "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisine yoğun ilgi oldu

12.02.2022 10:51
Çubuk'ta "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisine yoğun ilgi oldu

Çubuk Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen programda yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" adlı söyleşisiyle Çubuklularla buluştu.

Çubuk Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen programda yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" adlı söyleşisiyle Çubuklularla buluştu.

Kuzey Yıldızı Düğün ve Konferans Salonunda düzenlenen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programa katılımın çok fazla olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini söyleyerek, "Davetimizi kırmayıp bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bir taraftan rutin belediyecilik hizmetimizi yaparken, bir taraftan da kültürel ve sosyal etkinliklerimizi bundan sonra düzenli aralıklarla gerçekleştireceğiz." dedi.

Çubuk'ta olmaktan mutlu olduğunu dile getiren İnanç ise yaklaşık 2 saat süren söyleşide kendi yaşamından kısa kesitler anlattı.

Dünya hayatının çeşitli uğraşlarla geçtiğini anlatan İnanç, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutarak örnekler üzerinden tavsiyeler verdi.

Katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç, sevenleriyle kendisini buluşturan Çubuk Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programın sonunda İnanç'a çiçek ve Çubuk Agat taşından tespih hediye eden Başkan Demirbaş, çok verimli bir program hayata geçirildiğini aktardı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Hayati İnanç, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler' söyleşisine yoğun ilgi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk'ta "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisine yoğun ilgi oldu - Son Dakika
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