Çubuk'ta hayvan yetiştiriciliğinde beslenme ve bakım konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta hayvan yetiştiriciliğinde beslenme ve bakım konferansı - Son Dakika

Çubuk'ta hayvan yetiştiriciliğinde beslenme ve bakım konferansı

6 saat önce

Çubuk Belediyesi ile Ankara Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde, "Hayvan Yetiştiriciliğinde Kuru Dönem Beslenme ve Bakımı Konferansı" düzenlendi.

Çubuk'ta hayvan yetiştiriciliğinde beslenme ve bakım konferansı, System.String[]

Çubuk Belediyesi ile Ankara Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde, "Hayvan Yetiştiriciliğinde Kuru Dönem Beslenme ve Bakımı Konferansı" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Baştan, Çubuk Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansta, insanların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da beslenmenin önem taşıdığını vurgulayan Baştan, özellikle gebelik döneminde süt vermediği için hayvanı yeteri kadar beslememe gibi yanlış uygulama yapıldığını anlattı.

Baştan, sağmal dönemde süt ineklerinde aşırı süt alınmasıyla hücrelerin yıpranarak zarar gördüğünü aktararak, "Doğum sürecinde hayvanın süt üreten hücreleri 1-2 ay dinlensin ki doğumdan sonra iyi süt verimi yakalayabilelim. Bu süreçte hayvan çok iyi şekilde beslenmelidir. Bu dönem, bir diğer yandan da şu şekilde önemlidir. Yavrunun iyi beslenmesi bu dönemde annenin beslenmesine bağlıdır. Eğer kuru dönemde iyi beslerseniz, sağlıklı yavrular alırsınız." dedi.

Hayvanlarda gebelik ve sonrası yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Baştan, üreticilerin sorularını da cevapladı.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla ilçede bilinçli ve profesyonel üreticilik yapılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Hayvancılık sektörü, gerek dünya çapında gerekse ülkemizde hızlı şekilde büyüme eğilimine girmiştir. Ülkemizde ve ilçemizde yıllardan beri küçük ölçekli aile işletmeciliği olarak yürütülen hayvancılık modeli, son yıllarda verilen teşviklerin de etkisiyle değişim göstererek büyük kapasiteli profesyonel işletme modeline doğru gelişim göstermiştir. Arzumuz, ilçemizdeki vatandaşlarımız bu önemli sektörle birlikte büyümesi ve ilçe ekonomisine katkı vermesidir." diye konuştu.

Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ile üreticiler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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