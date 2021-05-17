Çubuk ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Yıldırım Elören'de yaşayan 3 çocuk babası 70 yaşındaki R.A, bir süre önce rahatsızlandı.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi, KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek!