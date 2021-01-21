Çubuk'ta hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, zabıta ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ekiplerinin yol kenarlarına sakatat, buğday, arpa, yem ve ekmek kırıntıları bıraktıklarını belirtti.

Özellikle hava şartlarında yaban hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Ayten, şunları söyledi:

"Yaban hayvanları hayatımızın önemli bir parçası ve doğanın dengesinde çok büyük rolü olan varlıklardır. Zabıta ekiplerimiz yaban hayvanlarının kış şartlarında yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla yemleme işlemlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımızda bu karlı günlerde en azından kendi evimizin bahçesine ve etrafına içme suyu, yemek artıkları ve ekmek kırıntıları koyarsak yaban hayvanları hayatta kalma şansı artar."