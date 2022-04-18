Çubuk'ta hibe fideler için başvurular başladı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi tarafından yüzde 100 hibe şeklinde dağıtılacak 1 milyon sebze fidesi için başvurular alınmaya başlandı.

Belediyenin sebze fidesi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıtları, Çubuk Belediyesi Hizmet Binası'nda alınıyor.

Fide desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle 22 Nisan'a kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Çubuk Başkanı Baki Demirbaş, kayıtların alındığı Ak Masa servisini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik "Bir karış toprağı boş bırakmasınlar" mesajının ardından kendilerinin de yerel yönetim olarak bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Demirbaş, "Bugün de belediyemiz tarafından üretimine başlanılan yaklaşık 1 milyon fidenin dağıtımı için alınan kayıtları takip ettik. Çiftçilerimizle bir süre sohbet ettik. Seralarımızı ziyaret ederek seralardaki üretim hakkında bilgi aldık. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim." dedi.

Fide desteği için başvurduğunu dile getiren üreticilerden Ali Kavasoğlu, "Çok iyi bir hizmet oldu. Fide fiyatları çok yüksek, en azından bir nebze destek oluyor. Gübreyi ve diğer giderleri de biz sağlayacağız. En azından girdilerimiz azalmış oluyor." ifadelerini kullandı.