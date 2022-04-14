Çubuk'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Çubuk'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

14.04.2022 14:18
Çubuk'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camili Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı evden bakır ve metal eşyaları alarak kaçmaya çalışan A.T'yi (31) yakaladı.

Çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu öğrenilen A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Hisarcık, Camili, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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