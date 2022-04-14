Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camili Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı evden bakır ve metal eşyaları alarak kaçmaya çalışan A.T'yi (31) yakaladı.
Çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu öğrenilen A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika