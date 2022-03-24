Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

24.03.2022 15:02
Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sünlü Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinden hırsızlık yaparak ticari taksiyle kaçmaya çalışan 2 kişi, devriye gezen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından durduruldu.

Şüpheliler E.B. (29) ve Y.D'nin (33) üzeri ile araçta yapılan aramada, hobi bahçesinden çalınan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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