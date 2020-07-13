Çubuk'ta hububat hasadı başladı - Son Dakika

Çubuk'ta hububat hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hububat hasadı başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hububat hasadı başladı.

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Arpa hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, biçerdövere binerek arazide incelemelerde bulundu.

Çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığını alma dönemi olan hasadın başladığını belirten Demirbaş, "Bu yıl biraz kurak geçti ve verimin eksikliğini tarlalarda hissediyoruz. Hububatın boyları ve başakları biraz zayıf görünüyor. İnşallah çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alırlar." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de mevsiminde yeteri kadar yağış alınmadığından verimin bu yıl beklenenden çok düşük olduğunu dile getirdi.

İlçede buğday ve arpa ekimi yapıldığını anlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Buğday ve arpalarımız uzun süre yağış olmadığından deneyi toplayamadı. Yüzde 30 ila 40 verim düşüklüğü olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yıl rekoltenin dönüm başına 200 kilogram olmasını bekliyoruz. Ben buradan hem çiftçilerimizi hem de muhtarlarımızı uyarıyorum. Hem biçerdöver fiyatları konusunda hem de biçerdöverle hasat yaparken dane kaybı noktasında çok dikkatli olmalılar. Ürün kaybını önlemek için sürekli denetim yapmak gerekiyor."

Fiyatların önceki yıllara oranla iyi olduğunu bildiren Gülle, "Arpa 1,20 lira, buğday ise 1,60 liradan alıcı buluyor. Fiyatlardan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ankara, Çubuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çubuk'ta hububat hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi
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