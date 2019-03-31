Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Huzurevi Sakinleri Oylarını Kullandı

Çubuk'ta Huzurevi Sakinleri Oylarını Kullandı

44 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevinde kalan vatandaşlar, kendileri için kurulan sandıklarda oy kullandı.

Çubuk'ta Huzurevi Sakinleri Oylarını Kullandı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevinde kalan vatandaşlar, kendileri için kurulan sandıklarda oy kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Süleyman Demirel Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu.

Vatandaşlar, görevlilerin yardımlarıyla oylarını kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 96 yaşındaki Mehmet Aydın, "Oyumu kullandığım için çok mutluyum. 96 yaşında gel, oyunu kullan. Allah'a ne kadar şükretsem azdır. " dedi.

Gençlerden oylarını kullanmayı ihmal etmemesini istediklerini söyleyen 65 yaşındaki Emine Sarıkaya da "Kurban olduğum Allah'ım kazasız, belasız, sorunsuz bir seçimin geçmesini sağlasın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Ankara, Çubuk, Güncel
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