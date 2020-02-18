Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardımlar, Atatürk Parkı'nda kurulan çadırda Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ekiplerince battaniye, giyim, bebek bezi, hijyen malzemesi, mama, gıda kolisi, yakacak, bot ve mont başta olmak üzere temel yaşam malzemeleri toplanıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, İdlib'deki kamplardan yardım bekleyenlerin yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Bölgede kış şartları ve yoğun yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirten Demirbaş, "Sınırımıza yakın bölgelere göç edenler başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunlarıyla karşı karşıya bulunmakta ve bu anlamda acil insani yardıma muhtaç durumdalar. Toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye gönderilecek. Kampanyaya 21 Şubat Cuma günü öğleye kadar nakdi veya ayni yardımda bulunulabilecek." ifadelerini kullandı.

Suriye, Ankara, İdlib, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı
Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]