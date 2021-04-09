Çubuk'ta iki okul Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma projesine dahil oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Çubuk'ta iki okulun Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma projesine dahil edildiğini bildirdi.

Şensoy ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şensoy, Başkan Demirbaş'a Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma (Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS) projesi hakkında bilgi verdi.

İlçedeki Şehit Emre Tunca ve Yavuz Selim ilkokullarının projeye dahil edildiğini söyleyen Şensoy, "Gerçekleştirilecek araştırmaya 48 ilden 192 okul dahil olurken bu okullardan ise 2'si Çubuk'tan. Proje sonuçları 2022 yılında IEA tarafından açıklanacak. Çubuk'ta seçilen iki okul da her yönüyle ülkemizi temsil edecek durumda. Bu okullarımızın proje dahil olmaları hem proje açısından hem de ilçedeki öğrenciler açısından büyük bir avantaj olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitime verdikleri desteklerden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür eden Şensoy, ilçede e-sınav merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş ise eğitimin yapılan tüm hizmetlerden çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

Belediyenin tüm imkanlarıyla eğitime destek olmaya çalıştıklarını aktaran Demirbaş, "Milli Eğitim Müdürümüzün ve öğretmenlerimizin gayretleri, sizlerin de verdiği desteklerle ilçemizde eğitim kalitesi her geçen gün artıyor." dedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Daire Başkanı Sibel Şatana ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Şahin de yer aldı.